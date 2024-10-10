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  • Kayseri polisinden okul çevresinde 'Narko-Okul' uygulaması

Kayseri polisinden okul çevresinde 'Narko-Okul' uygulaması

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevresinde Narko-Okul uygulaması yapıldı.

Kayseri polisinden okul çevresinde 'Narko-Okul' uygulaması
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından okul çevresinde Narko-Okul uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Ali Karamercan Anadolu Lisesi çevresinde Narko-Okul uygulaması yapıldı. Okulun dağılma saatine kadar süren uygulamada ekipler, okul çevresinde bulunan araç ve şahısların sorgulamasını yaptı. Ekipler tarafından yapılan uygulamada 14 araç ve 33 şahıs sorgulandı.

İHA
Kayseri Gündem

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