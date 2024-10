Kayserispor, Sinan Kaloğlu'yla ilk antrenmanını yaptı

Kayserispor, yeni teknik direktör Sinan Kaloğlu ile ilk antrenmanına çıkarak, milli aradan sonra oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması hazırlıklarına devam etti.

Recep Mamur Tesisleri’nde takım ile ilk antrenmana çıkan yeni teknik direktör Sinan Kaloğlu, oyuncularla bir toplantı yaptı. Daha sonra takım, Kaloğlu nezaretinde taktik ve savunma çalışmaları yaptı.

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu antrenman sonrası yaptığı açıklamada, ekibine ve kendisine çok güvendiğini ve Kayserispor’u çok iyi yerlere getireceklerini söyleyerek, “Öncelikle tabii hem bana hem ekibime hem de camiaya, herkese hayırlı uğurlu olsun. Yabancı olmadığım bir yer. Daha öncesinde Kayseri Erciyesspor’da oynamıştım ve çok da sevdiğim bir şehirdi. Çok da sevdiğim insanlarla birlikte olacağım gerçekten. O yüzden mutluyum. Bize öncelikle güvenen başkanımız ve yönetim kuruluna herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar antrenörlük gelişimimle alakalı güzel gelişmeler yaptım, güzel başarılar yakaladım ve bunun neticesinde de Kayserispor’a layık görüldüm. Bu benim için önemli bir adım. Bu yüzden burada kendimizi kanıtlamak için, bu takımı daha iyi yerlere getirmek için, Kayserisporumuzun daha üst sıralarda olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben gelişim odaklı, hedefleri olan bir teknik direktörüm. O yüzden de kendime ve ekibime çok güveniyorum. İnşallah da burada Allah nasip ederse Kayserisporumuzu çok iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep FK maçı galibiyeti ile güzel bir seri başlatmak istiyoruz”

Kaloğlu, Gaziantep maçı ile bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyleyerek, “Burak hoca ve ekibine öncelikle teşekkür ediyorum ben. Gerçekten burada iyi çalışmalar yaptılar. Zaman zaman skor alamadılar. Futbolun biliyorsunuz şans tarafı da önemli aslında ama her hocanın ve ekibinin tarzı, yaklaşımı çok farklıdır. Bizim de öncelikle tespit ettiğimiz bazı durumlar var. Biz bunların üstüne giderek, oyuncularla bire bir iletişim halinde futbolculardan ne alacağımızı onlara basit şekilde anlatarak onları bir şablonun bir kurgunun içine sokacağız. Bunun için de sistemi ya da dizilişi kafamda olan bir şey yok. Sadece hangi oyuncudan nasıl bir verim alacaksam ben onlarla birlikte o verimi alacağım, o dizilişi yapacağım. Ben değişik sistemleri dizilişleri oynatan bir adamım. Hem Altay’da hem de Gençlerbirliği’nde değişik hem 4’lünün hem 3’lünün bütün dizilişlerini saha içinde bir anda değiştirebilen de bir teknik direktörüm. Burada önce oyuncuları iyi analiz ediyoruz biz, zaten çoğu oyuncuyu biliyorum. Daha da yakından göreceğiz ve onlara göre de bir şablon belirleyeceğiz. Zaten yıllardır birlikte oynayan bir takım var. Sadece uzun zamandır galip gelemeyen bir takım var. Biz de bunu öncelikle Gaziantep FK karşılaşmasında taraftarlarımızın desteği ile galibiyetle başlayarak güzel bir seri başlatmak istiyoruz. Takımımız zaten Başakşehir karşısında gerçekten iyi mücadele etti, iyi bir puan aldı. Hepimizi mutlu etti, gurur duyduk. Bunun üstüne koyarak gideceğiz diye düşünüyorum. Açıkçası benim tarzımda şöyle bir şey var; ben her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyorum. Çünkü benim olayımda her karşılaşmanın hikayesi farklı. Maç maç ilerliyoruz ve rakiplerimize göre iyi analiz edip önce kendimizi sonra rakipleri analiz edip ona göre bir şablon belirliyoruz. Bizde her maçın hikayesi farklı olacak ve her maça galip gelmek için çıkıyoruz. Ben bunu Başakşehir maçından sonra soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. Önümüzdeki 4 karşılaşmada bu takım 12 puanı alabilecek bir takım bana göre. Biz önce buna inanacağız, buna göre çalışacağız. Her şeyden önemlisi bize inanan destekleyen taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz ve gerçekten de Kayserispor’un bana göre yeri yukarılarda ve oralara tırmanmaya devam edeceğiz” dedi.

“Tek amacımız taraftarın korkularını gidermek ve başarılı olmak”

Başarılı olarak taraftarların korkularını gidermek istediklerini söyleyen Sinan Kaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Transfer yasağı var ve kadro belki çok detaylı değil. Kısıtlı bir kadroya sahibiz ama burası bir camia, iyi bir takım diye düşünüyorum. Buna tecrübeliyim. Belki yakından takip etmeyenler bilmeyebilir ama hem Altay hem Gençlerbirliği süreçleri benim transfer yasaklarıyla, elimizde malzeme yani oyuncu anlamında çok yeterlilik olmamasına rağmen ben ve ekibim çok iyi işler yaptık orada. Açıkçası bu konuda mütevazi olamayacağım, gelişiyorum. Ben mükemmel bir hoca değilim şu anda ama neler yapabileceğimi, futbol dünyasının içindeki insanlar bunu aslında Altay ve Gençlerbirliği’nde görmüş oldu. Burada da evet taraftarlarımızın ben hissiyatını anlıyorum, saygı duyuyorum. Onlar Kayserispor’un en iyisini ve en iyi yerlere gelmesini istiyor. Benim görevim ve ekibim onların bu düşüncelerini rahatlatmak ve onları mutlu etmek. Benim tek amacım onların bu korkularını gidermek ve başarılı olmak. Zaten saha sonuçları, oynanan oyunlar bunu gösterecek. Takımın bir düzeni var, bir kalite yani oyuncu anlamında kaliteli oyunculara sahip. Doğru yerde stratejik anlamda doğru şekilde oynarsak, eksiklerimizin üzerine gidip, bunları giderip pozitif yönlerimizi daha iyi ortaya çıkarırsak, özellikle sevgi ortamını oluşturursak ben başarılı olacağımıza inanıyorum.”

Mane: "Gaziantep maçında galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Takım olarak Gaziantep maçında ellerinden gelenin en iyisini yaparak galibiyet almak istediklerini söyleyen Carlos Mane ise, “Benim adıma aslında iyi bir maç oldu. İyi oynadım, gol de attım ama ne yazık ki maçı kazanamadık. O anlamda tam olarak mutlu olduğumu söyleyemem ama zor bir periyottan geçiyordum. Ailevi bazı sıkıntılarım vardı. Bu süreç içinde bana destek olan, sevgilerini, desteklerini esirgemeyen özellikle kulübümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten benim için zor bir dönemdi ve onların desteği bana çok yardım etti. Maçla ilgili olarak da dediğim gibi iyi mücadele ettik. Çok iyi oynadık ama ne yazık ki kazanamadık. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum; bir teşekkürü de bu maçta daha doğrusu son maçta bizimle birlikte olan altyapı hocalarımıza vermek istiyorum. Onları tebrik etmek istiyorum bize çok yardımcı oldular. Onlar da bu performansta bize önemli katkıda bulundular. Şu anda milli takım arasındayız ve çalışmalarımıza başladık. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini önümüzdeki Gaziantep maçında sergileyip, oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.