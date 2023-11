Kayseri protokolü gençlerle fidan dikti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ve il protokolü ile birlikte, ’100’üncü Yıl Cumhuriyet Ormanı Fidan Dikme Programı’ çerçevesinde gençlerle fidan dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda sürdürülen ‘11.11.2023 Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği çerçevesinde 100’üncü Yıl Cumhuriyet Ormanı Fidan Dikme Programı gerçekleştirildi. Yamula Barajı çevresi Kuşçu Mahallesi’nde gerçekleşen Milli Ağaçlandırma Günü programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile il protokolü ve çocuklar ile gençler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her sene yaptığımız bu anlamlı ve önemli çalışmayı daha da geliştirerek yapma yönünde gayretimizi sürdürüyoruz. Sayın Valimizin şahsında ekibine teşekkür ediyorum. Kocasinan bölgesinde olan bu bölge, su sporları, yeşil alanlarıyla, Yamula Barajı’ndaki balık çalışmaları ile önem arz eden bir boyut kazandı” dedi. Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak Kayseri’nin daha yeşil bir kent olması için gayret ettiklerini vurgulayarak, Sadece bu bölgemizde değil, her bölgemizde ağaçlarımızın sayıları artmaya devam ediyor. Bizler de yerel yönetimler olarak bu alanda üzerimize düşen ne varsa yapma yönünde her türlü desteğimizi esirgemiyor, bunu bir görev olarak biliyoruz. Kayseri’mizde daha önce bir elin beş parmağını geçmeyen park sayısından şimdi elhamdülillah en az 2 bin tane yeşil ağırlıklı parklar insanların hizmetine sunuldu” diye konuştu. Kayseri’yi millet bahçeleri ile donattıklarını belirten Başkan Büyükkılıç; "Millet bahçelerimizi hem ilçelerimizde hem de merkezde hayata geçirirken, 1 milyonu yeşil alan olan 1 milyon 260 bin metrekare Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz Kayseri’mize yakıştı. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bugünün adeta bayram günü havasında olduğunu ifade ederek, “Adeta bayram günü gibi hazırlanmış buraya ağaç dikmek için birçoğunuz tatilinden feragat ederek, birçoğunuz aile kahvaltısından feragat ederek, birçoğunuz dört gözle beklediği hafta sonu tatilini bırakarak buraya ağaç dikmeye geldiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz” dedi. Vali Çiçek, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü olarak Kayserililere Yamula’nın yemyeşil olacağı sözünü verdiklerini, 3 milyon ağaç sözünün 2 milyonunun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dikildiğini, 1 milyon ağacın da dikileceğini ifade etti. Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ın ayrıca tüm il genelinde, parklarda, yeşil alanlarda yaptığı kampanya ile kısa sürede 1 milyon ağaç diktiğini belirterek, Büyükkılıç’a teşekkür etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Erciyes Dağı’na 7 milyondan fazla fidan dikildiğini, kentin bütün bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Milletvekili Cıngı, “Büyükşehir Belediyemizin, Valiliğimizin şehrimizdeki turizm faaliyetlerinin artması yönündeki gayretleriyle, yeşillendirme faaliyetleri, millet parkları açma faaliyetleri bütünleştiği zaman hem turizm potansiyeli hem de insanların daha kaliteli bir hayat yaşamaları gelişiyor” diye konuştu. Kayseri Orman Müdürü İsa Çapkın da kent genelinde yaptıkları fidan dikimi çalışmalarını anlatarak, 2023 yılı sonuna kadar Kayseri genelinde 3,2 milyon adet fidan dikiminin gerçekleştirileceğini söyledi. Program çerçevesinde gençler tarafından şiirler okunup, folklor gösterileri düzenlenirken, fidanın nasıl dikileceği de anlatıldı. Duaların ardından fidan dikimine geçilirken, Başkan Büyükkılıç, ceketini çıkarıp, Kayserispor atkısını da takarak, fidan dikimi gerçekleştirdi. Çocukların ve gençlerin sıcak, samimi ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Öte yandan, Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç, jandarma ve gençlerle birlikte hep bir ağızdan ‘Vatan sana canım feda’, ‘Kırmızı beyaz, en büyük Türkiye’ sloganları atarken, çocuklar ellerinde ‘Türkiye Yüzyılı’na nefes’, ‘Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes’, ‘Nefes Al’ dövizleri taşıdılar.