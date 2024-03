Kayseri protokolü şehit aileleriyle iftar yemeğinde buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükklılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte şehit ve gazi aileleri ile iftar sofrasında buluştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Şehit ve Gazi Aileleri İftar Programı’na katıldı. İftar programına Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhüler, Murat Cahid Cıngı, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Büyükkılıç, programda iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak şehit ve gazi aileleri ile yakından ilgilendi ve onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. İftarın ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda konuşan Başkan Büyükkılıç, programa katılımlarından dolayı şehit ve gazi ailelerine teşekkür etti. Büyükkılıç, vatan için canlarını feda eden kahraman şehitleri rahmetle anarak, “Değerli hocamızın okuduğu ayet-i kerimelerde, ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ama siz bilmezsiniz, idrak etmezsiniz’ buyurulur. Yine şairimiz diyor ya ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Şehitlerimizin bizler vatan olarak bıraktığı bu cennet vatanımızda huzur içerisinde yaşamaya, birliğin, beraberliğin adeta sembolü olarak hepimizin gayret etmesi gerekir” diye konuştu. Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünü hatırlatarak Çanakkale ruhu vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Çanakkale geçilmez derken, şehitlerimiz verilirken, bu vatan bizlere bırakılırken 109’uncu yıl dönümünü kutluyor ve o günlerden adeta ilham alarak yine Çanakkale’yi geçmek isteyen zihniyetin her zaman olacağının anlayışı ve onlara fırsat vermememiz gerektiği yaklaşımı içerisinde de hatırlatmada bulunmak istiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine ulaştırmak sadece bu güzel sözleri söylemekle olmaz. Kalkınmayla olur, teknolojiyle olur, Kaan’lar yapmakla olur, iHA’ları yapmakla, SİHA’ları yapmakla, bu cennet vatana göz diken hainlere de gereken dersi vermekle olur. O açıdan şehitlerimize minnet duyuyoruz. Bu anlayış içerisinde Çanakkale’deki ruhun aynı şekilde birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum.”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise birlik ve beraberlik oldukça Türkiye’de aşılmayacak engelin olmadığını ifade ederek; "Ramazan gününde bizleri buraya toplayan ve davet eden valimize, belediye başkanımıza en içten duygularımızla teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun” dedi. Tarihten ilham alınması ve gençlere tarihin aşılanması gerektiğini vurgulayan Akar, “18 Mart meselesini hepimizin bilmesi lazım. Bir milletin var olabilmesi için en önemli konulardan biri de tarih bilgisinin ve bilincinin olması. Tarihten ilham almadan yaşayan milletler gerçekten sürekli başlarını belada buluyorlar. Onun için bizim tarihimizi çok iyi bilmemiz lazım. Gençlerimize bunu çok iyi öğretmemiz lazım. Bu önemli günde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler bizim başımızın tacısınız. Buradaki Mehmetçiğin, ordumuzun yaptığı çalışmalarda ve başarılarda asıl pay şehitlerimize ait. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Sizlere de saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Bütün Kayseri’nin tek yürek olarak salonda olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de 1919’dan beri Çanakkale ruhu içerisinde milletin mücadelesinin devam ettiğinin altını çizerek, “Milletvekillerimiz, siyasilerimiz, bürokratlarımız hepsi bugün iftar soframızda şehit ailelerimizle beraberler. Bundan tam 109 yıl önce milletimiz büyük bir direniş gösterdi. Ülkemizi ve milletimizi parçalamak isteyenlere karşı dimdik durarak düşmanlara geçit vermedi. Çanakkale’yi biz 18 Mart 1916’da bırakmadık. Kalbimizde her an, her gün, her yıl tekrar tekrar yaşadık. O günden itibaren Çanakkale ruhu içerisinde bu millet mücadelesine devam etti. Sizlerin evlatları, aynı Çanakkale’deki kahramanlar gibi ülkemizin bölünmez bütünlüğü için şehit oldular. Bugün burada huzur içerisinde yaşıyorsak onlara çok şey borçluyuz. Dünya döndükçe milletimizin mücadelesi devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, programda şehit ve gazi aileleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.