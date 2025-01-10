Kayseri şampiyonları yarı finallerde

Okullu Yıldızlar Voleybol İl Birinciliği sonunda kızlarda İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, erkeklerde ise Develi Çaylıca Ortaokulu şampiyon oldular. Şampiyon olan İzzet Öksüzkaya Ortaokulu ile Develi Çaylıca Ortaokulu Aksaray’da yapılan grup müsabakalarına katıldı. Kayseri’yi temsil eden iki okul takımı da başarılı olarak yarı finallere yükseldi.