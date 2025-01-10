Kayseri şampiyonları yarı finallerde

Kayseri'de Okullu Yıldız Voleybol kızlarda şampiyon olan İzzet Öksüzkaya Ortaokulu ile erkeklerde şampiyon olan Develi Çaylıca Ortaokulu gruplardan çıkarak yarı finallere yükseldiler.

Kayseri şampiyonları yarı finallerde

Okullu Yıldızlar Voleybol İl Birinciliği sonunda kızlarda İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, erkeklerde ise Develi Çaylıca Ortaokulu şampiyon oldular. Şampiyon olan İzzet Öksüzkaya Ortaokulu ile Develi Çaylıca Ortaokulu Aksaray’da yapılan grup müsabakalarına katıldı. Kayseri’yi temsil eden iki okul takımı da başarılı olarak yarı finallere yükseldi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı
Kayseri'de küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı
Talas'ın 'Çanakkale Müzesi' 1. Yılını Gururla Kutluyor
Talas'ın 'Çanakkale Müzesi' 1. Yılını Gururla Kutluyor
Hulusi Akar: 'Terörle Mücadele Bitmeyecek'
Hulusi Akar: "Terörle Mücadele Bitmeyecek"
Şüphelinin çantasından 5 adet ruhsatsız tabanca çıktı
Şüphelinin çantasından 5 adet ruhsatsız tabanca çıktı
MHP Kayseri Milletvekillerinden Erciyes Dağı alan başkanlığı kurulması teklifi
MHP Kayseri Milletvekillerinden Erciyes Dağı alan başkanlığı kurulması teklifi
Taklit-tağşiş listesi açıklandı: Kayseri'den iki firma listede
Taklit-tağşiş listesi açıklandı: Kayseri’den iki firma listede
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!