135 itfaiye personeli için eğitim düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin, elektrikli toplu ulaşım araçlarında oluşabilecek yangın ve olumsuzluklara nasıl müdahale edebileceğine yönelik eğitim programı düzenlendi. Bu kapsamda 135 itfaiye personeli sunumlar ve uygulamalı bir şekilde bilgilendirdi.

135 itfaiye personeli için eğitim düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin, elektrikli toplu ulaşım araçlarında oluşabilecek yangın ve olumsuzluklara nasıl müdahale edebileceğine yönelik eğitim programı düzenlendi. Programa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Bozankaya Bölge Sorumlusu Samet Gündüz, Satış Sonrası Hizmetler Sorumlusu Halit Akpınar ile Kayseri Ulaşım A.Ş. Teknik Personel Ömer Çeçen ve yaklaşık 135 itfaiye personeli katıldı. Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığı’nda, Ulaşım A.Ş. ve elektrikli araçların firması Bozankaya A.Ş. yetkilileri tarafından 2 gün sürecek eğitimler başladı. Elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarında teknik arıza sonucu itfaiyenin nasıl müdahale edeceği konusunda eğitimde firma yetkilileri, 135 itfaiye personelini sunumlar ile ve uygulamalı bir şekilde bilgilendirdi.

Haber Merkezi

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