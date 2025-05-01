Kayseri Sanayisi Yeşil Dönüşümle Güçleniyor: 20 İşletmeye Stratejik Destek

Program kapsamında Kayseri’de faaliyet gösteren 20 işletmeye özel danışmanlık hizmetleri sunularak yeşil dönüşüm süreçleri hızlandırıldı. Mobilya, elektrikli ev aletleri ve fabrikasyon metal ürünleri gibi sektörlerde güçlü üretim kapasitesine sahip Kayseri, yıllık 3,5 milyar doları aşan ihracatıyla bölgenin sanayi lokomotifi olma özelliğini sürdürüyor.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat süreci, Kayseri’deki sanayi işletmelerini doğrudan etkileyerek, AB ülkelerine ihracat yapan firmaların çevreci üretim standartlarına hızla adapte olmasını zorunlu kılıyor. Bu dönüşüm süreci, küresel rekabette yer edinmek isteyen sanayiciler için hem fırsatlar hem de zorluklar barındırıyor.

Yeşil dönüşümün kazanımları:

- 20 işletme danışmanlık desteği aldı.

- 4 milyon TL hizmet alımı gerçekleştirildi (güncel değerle 5,92 milyon TL).

- İşletmelerde yıllık 31 milyon TL tasarruf ve verimlilik potansiyeli belirlendi.

- 37 milyon TL değerinde yatırım fırsatı ortaya çıktı.

- 97 teknik personele eğitim verilerek uygulamalı çalışmalar yürütüldü.

- Yıllık 5.897,29 ton CO₂ emisyon tasarrufu sağlandı.

Kayseri sanayisi, bu dönüşümle birlikte hem ekonomik sürdürülebilirliği hem de çevreci üretim standartlarını güçlendirerek ihracat pazarındaki rekabet avantajını artırmayı hedefliyor. ORAN’ın girişimiyle yürütülen çalışmalar, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (SoGreen) Projesi başta olmak üzere bölgesel kalkınma planlarının merkezinde yer almaya devam edecek.