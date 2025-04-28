Kayseri, Satrançta Yeni Bir Döneme Giriyor

Turnuvaya katılan çocuklar, yeteneklerini sergileyerek çeşitli dereceler elde ettiler.

Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı, merkezin şehre kazandırılmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. “Amacımız; çocuklarımızın sadece bugünü değil, yarınlarını da şekillendirmek. Bedenen, ruhen ve zihnen donanımlı nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen başkan, satranç kulübü aracılığıyla çocukların analitik düşünme becerilerini geliştirmesine yönelik hedeflerini vurguladı. Ayrıca, “Satranç sporunu tabana yayarak Türkiye’nin şampiyonlarını Kayseri’den çıkaracağız” açıklamasında bulundu.

Ödül töreninin ardından, başkan Karaman’da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda başarı elde eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. Sporcuları tebrik ederek yeni turnuvalarda başarılar diledi, Kocasinanlı çocukların Türkiye'nin gururu olacağına dair bir mesaj verdi.

Kayseri, bu yeni merkezle birlikte satrançta önemli bir merkez olma yolunda adımlar atmaya devam ediyor.