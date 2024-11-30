Kayseri Şehir Hastanesi'nde 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü kutlandı

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü dolayısıyla kutlama yapılarak, pasta kesildi.

Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, tıbbi sekreterlerin sağlık hizmetlerinin işleyişindeki önemli rollerine dikkat çekerek, "Hepimiz bu ekibin bir parçasıyız. Sağlık sisteminin düzgün işleyebilmesi, hasta memnuniyetinin sağlanabilmesi ve verimli bir hizmet sunulabilmesinde tıbbi sekreterlerimizin katkıları göz ardı edilemez. Sizlerin nezdinde tüm tıbbi sekreter arkadaşlarımıza emeklerinizden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Erşan’ın konuşmasının ardından çiçek takdimi ile devam eden etkinlik, tıbbi sekreterler tarafından pasta kesilmesiyle sona erdi.