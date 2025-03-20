Kayseri Şeker'e Kayyum iddiası: CEO İstifası ve Borç Yükü Gündemde!

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in sürpriz bir kararla CEO’luk görevinden ayrıldığını açıklaması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ertekin’in istifasıyla bağlantılı olarak Kayseri Şeker Fabrikası hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. İddialara göre, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın, yaklaşık 17 milyar TL’lik borcu sebebiyle görevden alınması söz konusu.

Türkiye'nin önde gelen tarım fabrikalarından biri olan Kayseri Şeker, pancarı işleyerek şeker, yaş ve kuru küspe ile meal üretimi yapmasıyla tanınırken, son dönemde yayımlanan veriler sektör içerisinde ciddi kaygılara yol açtı.

Çöküşle Yüz Yüze

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) raporlarına göre, şirketin 2024 yılı son altı aylık raporları iç açıcı görünmüyor ve bu durum yönetim hatası olarak değerlendiriliyor. Şirketin altı aylık zararının 3 milyar TL'ye yaklaştığı ve faiz giderlerinin ise 2,5 milyar TL'yi aştığı kaydedildi.

Şirketin Borç Yükü Yeni Bir İstifa mı Getirecek?

Kayseri Şeker Fabrikası’nın toplam borcu, şu anda 16,5 milyar TL'yi aşıyor. Şirketin finansal durumu ise şöyle;

Toplam Borç: 16.554.587.642 TL

Net Dönem Zararı: 2.851.308.381 TL

Ödenen Faiz:2.245.717.702 TL

Özkaynak Azalışı: 3.312.497.909 TL

Bu tablo, şirketin karşılaştığı ciddi kayıpları gözler önüne seriyor.

Artan faiz giderleri ve yüksek maliyetli borç yüküyle Kayseri Şeker, adeta bir çıkmaza girmiş durumda. Öz kaynaklardaki azalma, mali gücün zayıfladığını gösteriyor. Yatırımcılar, çiftçiler ve yönetim kurulu üyeleri, şirketin bu zor durumdan nasıl çıkacağı konusunda büyük belirsizlik yaşıyor.