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Hizmet İş Sendikası'nda Gergin Anlar: Serhat Çelik Adaylığının Reddedilmesi Üzerine Sinir Krizi Geçirdi

Hizmet İş Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu, dikkat çekici olaylara sahne oldu. Eski dönem başkanı Serhat Çelik, genel kurulda adaylığının kabul edilmemesi üzerine büyük bir gerginlik yaşadı ve 'Ben bunları hak etmedim' sözleriyle sinir krizi geçirdi.

Hizmet İş Sendikası'nda Gergin Anlar: Serhat Çelik Adaylığının Reddedilmesi Üzerine Sinir Krizi Geçirdi

Bu süreç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndaki 160 personelin maaşlardaki adaletsizliği protesto ederek iş bırakma eylemi başlatmasının ardından şekillendi. Başlangıçta 160 kişiyle başlayan eyleme, kısa sürede Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'ne bağlı yaklaşık 600 belediye işçisi katıldı. Bu gelişmelerin ardından Serhat Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı.

Çelik’in olağanüstü genel kurulda yeniden aday olması, ancak listelerinin kabul edilmemesi, sendika içinde gerilimi artırdı.

Haber Merkezi

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