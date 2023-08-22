Kayseri Şeker ve ŞEKER-İŞ toplu iş sözleşmesini imzaladı

Kayseri Şeker Şirketi, Şeker Türkiye Gıda ve Sanayi İşçileri Sendikası’yla (ŞEKER-İŞ) arasında dün 30. Dönem toplu iş sözleşmesi imzalandığını sosyal medyadan duyurdu. Sözleşme 1 Şubat 2023 ve 31 Ocak 2025 tarihlerini kapsayacak. Bu sözleşmeye göre ilk birinci yıl için ortalama zam oranı yüzde 107,49 belirlenmiş olup, 2.yıl 3.dönem ve 4.dönem için enflasyon oranında ücret artışına göre belirlenecek.