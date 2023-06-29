Kayseri Şekersporlu güreşçi Azat Sarıyar Avrupa Şampiyonu oldu

Kayseri Şekerspor güreşçilerinden aynı zamanda Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Güreş Takımı sporcusu Azat Sarıyar, U20 Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Grekoromen stil 67 kilogramda mücadele eden TOHM Kayseri Güreş takımı ve Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcusu Azat Sarıyar İspanya’da yapılan şampiyonada Gürcü rakibi Nika Broladze ile karşılaştı. Rakibini 4-1’lik skorla mağlup eden Azat Sarıyar U20 Avrupa Şampiyonu oldu. Milli takım adına şampiyonadaki ilk altın madalyayı Kayserili sporcu getirmiş oldu.