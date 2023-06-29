Yozgat'ta hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yozgat'ta, hakkında çeşitli suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
- 29.06.2023 16:15
- Güncelleme: 29.06.2023 16:15
- 25
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yozgat’ta, hakkında çeşitli suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hırsızlığı ve kasten yaralama suçlarından hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y’yi düzenlediği operasyonla Yerköy ilçesine bağlı Derecik köyünde saklandığı buğday tarlasında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN