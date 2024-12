Vali Gökmen Çiçek, 'Kayseri artık kalıplarına sığmıyor'

Erciyes Üniversitesi 6’ncı Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı açılışı Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi'nin gösterdiği başarıdan dolayı gururlandığını ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Erciyes Üniversitemizin son zamanlarda aldığı başarılar, araştırma üniversiteleri içerisinde ilimize getirdiği hareket, dinamizm, herkes gibi beni de çok büyük gururlandırmakta. Birçok şehre gittiğimizde Erciyes Üniversitesi'yle ilgili bir konu geçtiğinde gururla dinlemekteyim. Özellikle hocalarımıza bizi gururlandırdıkları için bu şehri gururlandırdıkları için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Aslında bütün dünyada istenilen üniversitelerin şehirle bütünleşmesidir. Şehrin sorunlarına el atmalarıdır. Sadece öğrenci yetiştirmek değil, şehrin bütününün meselelerine yaklaşımları çok önemlidir. Aslında Kayseri Erciyes Üniversitesi diğer üniversitelerimizle beraber aslında tam anlamıyla bu noktada örneklik teşkil etmekte. İşte aslında bu çalıştay bile bunun bir nişanesi. Yalnız Kayseri artık kalıplarına sığmıyor. Sadece üniversitenin, sadece sanayi odasının, sadece ticaret odasının, valiliğin verdiği mücadeleler şehrin dinamizmi karşısında yetersiz kalabiliyor. Birazcık daha top yükün seferberlik düşüncesi içerisinde bir mücadeleye girmemiz sanki gerekiyor. Çünkü bu şehir gerçekten dinamik bir şehir. Ben bazen hocalarımızı görüyorum. Genç akademisyenlerle karşılaşıyorum. İnanılmaz bir inovatif bir çalışma yapmışlar. Ellerinde inanılmaz bir proje. Sadece dinlenilmek istedikleri oluyor. İş dünyası tarafından dinlenilmek. Dinlenildikten sonra belki desteklenmeye değer bulmayacaklar. Ama dinlenilmek istiyorlar. Muhattap alınmak istiyorlar. Bir hayal kurmuşlar. Aslında dünyadaki birçok şey de hayalle başlıyor. Ama daha baştan hala şu algı üzerimizde devam ediyor. Biz bunu yapamayız. Bu bir hayaldir. Bu bir rüya. Olumsuz manada söylüyorum. O kadar çok hevesleri kırılmış içlerinizden arkadaşımızla karşılaşıyorum ki aslında heveslerini kim kırıyor? Kamu değil sadece. Iş dünyasına çok büyük katkı sağlayacak bir şey bulmuşlar, bir ürün geliştirecekler, bir sunum yapmak istiyorlar. Ama maalesef dinlenilme imkanını bile bulamıyorlar. O yüzden şehir olarak eğer akademisyenlerden, üniversitelerden bir şeyler bekliyorsak biraz verdiğimiz değeri de arttırmamız gerekiyor. Şehrin her sorununa eğilmek için mücadele veren Erciyes Üniversitemizi, rektörümüzü, kıymetli ekibini ve akademisyenlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi’nin bilimsel araştırma projelerinde önemli başarılara imza attığını ifade eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, “Üniversitemizin geldiği an itibariyle özellikle bilimsel araştırma projelerinde 170-180 milyona varan, Araştırma Üniversitesi Fon Desteği 60 milyonu da ilave ettiğimizde 240-250 milyonluk araştırma fonuna sahip olan bir üniversiteyiz. Ancak araştırma üniversiteleri sıralamasındaki sekizincilikle önümüzdeki yedi üniversiteyi incelediğimiz zaman karşımıza çok farklı detaylar çıkıyor. Sahip olduğu fonlar altı yüz yedi yüz milyonları bulmaya başlıyor. Onun için ben her daim şunu söylüyorum. Aslında bizim akademik insan kaynağında hiçbir yetersizliğimiz yok. Tam tersine kalite ve kapasite süreçlerinde son derece üst düzey bir insan kaynağına sahibiz. Bizim üzerimize düşen en önemli görev ve ben ve ekibimle beraber de dert edindiğimiz konu da işte burada başlıyor. Burada bu fonları artırabilmek. Bu uğurda neler yapabileceğimizi her daim değerlendiriyoruz ve aslında bugünkü rakamlarla bir beş yüz milyonluk fona ulaşan bir Erciyes Üniversitesi'nin Türkiye Araştırma Üniversiteleri arasında A1'de olması ilk beşe olması kaçınılmaz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kamu ve özel sektörlerin birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Baloğlu ise şunları söyledi: “Bilginin güce dönüştüğü bir ortamda, ARGE ve İnovasyon Çalıştayı için bir aradayız. ARGE ve İnovasyon, bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Sevgili dostlar unutmayalım ki ARGE sadece bir laboratuvar çalışması değil. Ve bu bir vizyon meselesi. Bu vizyon bizlere geleceği bugünden şekillendirme sorumluluğunu veriyor. Yarınımızı hazırlamak geleceğimizi gelecek nesillerimize iyi bir ülke, iyi bir gelecek bırakabilmek için bugünden adımlarımızı atmak zorundayız. dönüşümü yakalamak istiyorsak eğer hem kamu hem özel sektör ortak bir anlayışla çalışması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.