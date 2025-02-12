Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları'ndan Suriye'ye yardım ziyareti

Bu ziyaret, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin koordinasyonunda ve Kayseri Valiliği'nin oluru ile gerçekleşti. Ziyaretin katılımcıları arasında Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Kayseri İHH Başkanı Ali Mazıcıoğlu, Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Arslantürk ve Darül Acize Vakfı Başkanı Ömer Faruk Aksebzeci gibi isimler yer aldı.

Ziyaretin ana amacı, Halep ve çevresinin güncel durumunu gözlemlemek ve bölge halkının ihtiyaçlarını tespit etmekti. Heyet, yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, Esed sonrası kurulan yeni rejimin mevcut durumu ve ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal zorluklar hakkında önemli bilgiler edindi.

Heyet üyeleri, gözlemlerini ve elde ettikleri bilgileri, Kayseri'ye dönüşlerinde yerel yetkililerle ve ilgili kuruluşlarla paylaşarak, Suriyeli halkına yönelik yardım faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu ziyaret, adeta bir enkaza dönüşen bu bölgedeki insanlık dramına dikkat çekmek ve toplum duyarlılığını artırmak adına da büyük önem taşımaktadır.

Yardımların hız kesmeden devam etmesi ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan bu tür ziyaretler, Suriye halkının yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılmasına ve bu zorlukların hafifletilmesine yönelik atılan önemli adımlardan biridir. Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki çalışmaları, umut ve dayanışmanın simgesi olarak büyük bir takdir toplamaktadır.