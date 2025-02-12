Baca boşluğuna düşen kedi, enkaz altı görüntüleme cihazıyla kurtarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, görev alanına giren her konuda büyük bir titizlikle hizmet veriyor. Doğal afetler, yangınlar, kazalar ve arama kurtarma operasyonları gibi çeşitli görevlerde 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile ihtiyaç duyulan her bölgeye hızla müdahale eden Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, her durumda başarılı ve etkili bir hizmet sunuyor.

Son olarak Kocasinan ilçesi, Gevher Nesibe Mahallesi, Salih Avgun Paşa Caddesi üzerinde yaşanan ilginç bir olayda, bir kedinin baca boşluğuna düşmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın itfaiye teşkilatına kazandırdığı Enkaz Altı Görüntüleme Cihazı sayesinde, kedinin bulunduğu yer nokta atışıyla tespit edildi. Sonrasında kedinin sıkıştığı alan kırılarak başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yaramaz kedi özgürlüğüne kavuşurken, vatandaşlar da itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, güçlü kadrosu ve modern ekipmanlarıyla yangın ve diğer afetlere karşı etkin müdahale ederken, aynı zamanda tehlikeye düşen tüm canlıların hayatını korumak adına önemli bir görev üstleniyor.