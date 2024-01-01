Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Yolspor: 0 - Kocasinan Şimşekspor: 5
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 11. haftasında Kocasinan Şimşekspor rakibi Kayseri Yolspor'u 5-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.
- 01.01.2024 14:13
- Güncelleme: 01.01.2024 14:13
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 11. haftasında Kocasinan Şimşekspor rakibi Kayseri Yolspor’u 5-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Sema Çetin, Serkan Yıldırım, Mustafa Bulduk
Kayseri Yolspor: Aytaş Aydoğdu, Emre Akkoyun, Mustafa Karakaya, Yaşar Çam, Şaban Balaban, Resul Kahriman, Abdullah Budak, Berkcan Atay, (Cemal Pınar dk. 56), Muhammed Akçiçek, Hanifi Can Söğüt, Raşit Arslan
Kocasinan Şimşekspor: M. Enes Yıldız, Halil Yönlü, Murat Uyanık, Mertcan Babayiğit, Abdullah Enes Ozan, (Ozan Efe dk.46), İzzet Karagül, (Berat Topak dk. 75), Talha Özyürek, (Karahan Karahan dk. 75), Seyfettin Yesugey, (Onur Bağcı dk. 78), Naim Can Göksoy, (Vahit Kaya dk. 86), Cengiz Eşme, Fatih Atik
Goller: Naim Can Göksoy (dk. 41,85), Halil Yönlü (dk. 51), Cengiz Eşme (dk. 69), Fatih Atik (dk. 90+1) (Kocasinan Şimşekspor)