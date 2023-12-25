Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 1- Kayseri Atletikspor:1

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu 10. hafta maçında Kayserigücü FK ile Kayseri Atletikspor 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattılar.

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  • 25.12.2023 08:58
  • Güncelleme: 25.12.2023 08:58
Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 1- Kayseri Atletikspor:1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu 10. hafta maçında Kayserigücü FK ile Kayseri Atletikspor 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattılar.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ahmet Ulu, Erkan Kırçıl, Yasin Emre Ceylan

Kayserigücü FK: Yakuphan Kocaoğlu, Abdullah Gürbüz, Şeyh İsmail Orhan, Sedat Sönmez, Furkan Yiğit Yılmaz, Can Ölçer, Hüseyin Can Uçar, (Oğuzhan Yalçın dk. 26), Burak Arslan, (Eren Torbalı dk. 70), Çağlar Erdemci, (Cüneyt Egemen Karagöz dk. 70), Sedat Burak Altay, Batuhan Duran, (Alper Durdu dk. 56)

Kayseri Atletikspor: Yunus Karamanoğulları, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Emre Tunahan Gürbüz, Emre Ateş, Yusuf Tolu, İsmail Erdi Halis, (Kaan Melül dk. 75), Yusuf Karamanoğulları, (Anıl Çalış dk. 70), Alperen Güler, Buğrahan Çiçek, (Ömer Yıldız dk. 70), Mehmet Akif Gürkan, (Buğrahan dk. 65)

Goller: Çağlar Erdemci (P, dk. 31) (Kayserigücü FK), Yusuf Tolu (dk. 45+2) (Kayseri Atletikspor)

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İHA

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