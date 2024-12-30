Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği'nde isim ve yönetim değişti

Dernek, 2015 yılında, Kayseri’de yaşayan Suriyelilerin ihtiyaç ve sorunlarını gidermek, onların sosyal uyumlarını gerçekleştirmek, Türklerle kardeşlik bağlarını güçlendirmek, ülkelerine Türkiye sevdalısı olarak dönmeleri için çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştu. Bugüne kadarda bu yönde çalışmalar yapmıştı.

Son yapılan genel kurulda, mevcut başkan Uğurcan Yıldırım’ın görev süresinin dolması münasebeti ile yapılan seçimde tüm üyelerin oyları ile Hüseyin ALİN yeni başkan olarak seçildi.

Uğurcan YILDIRIM, genel kurulda, 7 yılda yaptıkları çalışmaları anlatarak, yeni seçilen Hüseyin ALİN ve ekibine başarılar diledi. Yeni başkan Hüseyin ALİN ise Uğurcan YILDIRIM ve ekibine yaptıkları tüm çalışmalar için teşekkür ederek, bize tevdi edilen bu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerini, Kayseri’de yaşayan tüm insanlara Ensar olmaya çalışacaklarını belirtti.

Yeni yönetimde görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti.

Mühendis Hüseyin ALİN (Başkan)

Vaiz Mahmut Bucak (Bşk. Yrd.)

Eğitimci Mustafa Aktan (Sekreter)

Üni.Öğr. Burhanettin Hamza (Sayman)

Suriyeli Alim Prof. Ali Haj Hüseyin (Üye)

Yapılan tüzük değişikliği ile derneğin adı Kayseri Ensar Derneği olarak değişti. Bu değişiklikle dernek, Kayseri’de sadece Suriyelilere değil, tüm göçmen ve yabancı uyruklu kişilere yönelik faaliyetler yürütecek.