Yazar Okulu Seminerleri İbrahim Doğanyiğit ile devam etti

Her hafta farklı edebi türlerde yapılan seminerlere bu hafta Eğitimci-Yazar İbrahim Doğanyiğit misafir oldu. Doğanyiğit, programda “Yazım Kuralları” konusunda çeşitli bilgiler verdi. Yazma ile ilgili konulara ilgi duyan öğrencilerin katıldığı programda öncelikle yazarlığın tarifi ile başlandı. Yazar adaylarına özellikle yazmanın anlatım yönünü ön plana çıkararak çeşitli tavsiyelerde bulundu. Bu konuda öğrencilere tecrübelerini de aktaran İbrahim Doğanyiğit’in sunumunu öğrenciler ilgiyle takip ettiler. Öğrenciler ve katılımcılar için ufuk açıcı olan programda özellikle yazı yazmanın hangi türü olursa olsun yazım kurallarına, dil ve edebiyata önem vererek yazı yazmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlattı.



Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Talas Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerlerinde önümüzdeki hafta da devam edecek. Gelecek hafta, Eğitimci-Yazar Rafet Ural tarafından “Çocuk Edebiyatı” konusu ele alınacak ve konu ile ilgili bilgiler verilecek.