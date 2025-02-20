Kayseri Tarım Fuarı, çiftçileri ve tarım meraklılarını buluşturuyor!

Kayseri Tarım Fuarı, dört gün boyunca tarım sektöründeki en son yenilikleri ve teknolojileri sergileyerek çiftçileri, üreticileri ve tarım meraklılarını bir araya getirecek. Bu fuar, ziyaretçilerine tarım ekipmanları, tohumlar, gübreler ve tarım makineleri gibi birçok alanda bilgi edinme fırsatı sunacak.

Tarım dünyasının kalbinin atacağı bu etkinlikte, katılımcılar hem bilgi paylaşımında bulunacak hem de yeni iş bağlantıları kurma şansı yakalayacak. Tüm tarım severler, Kayseri Tarım Fuarı’nda buluşuyor!