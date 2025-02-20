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  • Mağaza yangını korkuttu: Duman Hafızlık Okuluna sızdı, 5 öğrenci zehirlendi

Mağaza yangını korkuttu: Duman Hafızlık Okuluna sızdı, 5 öğrenci zehirlendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Tacettin Veli Mahallesi'nde yer alan bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangın sırasında yükselen dumanların bitişikte bulunan hafızlık okuluna sızması sonucu 5 öğrenci zehirlendi.

Mağaza yangını korkuttu: Duman Hafızlık Okuluna sızdı, 5 öğrenci zehirlendi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangından yükselen dumanların hafızlık okuluna sızmasıyla, öğrenciler tahliye edildi ve dumandan etkilenen 5 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınıp söndürüldü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve durumun ciddiyeti üzerine incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

Haber Merkezi

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