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  • Kayseri Teksas Oldu: Silahlı ve bıçaklı dehşet: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri Teksas Oldu: Silahlı ve bıçaklı dehşet: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri Melikgazi ilçesinde bir şahıs, silahla bir kişiyi vurup öldürüken, başka bir kişiyi de bıçaklayarak yaraladı.

Kayseri Teksas Oldu: Silahlı ve bıçaklı dehşet: 1 ölü 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Melikgazi ilçesinde bir şahıs, silahla bir kişiyi vurup öldürüken, başka bir kişiyi de bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak’ta meydana gelen olayda Umut Y., aralarında husumet bulunan Yaşar A.’yı silahla vurdu. Ardından Yüzellik Sokak üzerinde bulunan bir apartmana giden Umut Y., burada da Durmuş A.’yı bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, Durmuş A. da Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ama ne yazık ki kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Umut Y. polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olay yerlerinde geniş güvenlik önlem alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri Teksas Oldu: Silahlı ve bıçaklı dehşet: 1 ölü 1 yaralı
Kayseri Teksas Oldu: Silahlı ve bıçaklı dehşet: 1 ölü 1 yaralı
Kayseri Teksas Oldu: Silahlı ve bıçaklı dehşet: 1 ölü 1 yaralı
Kayseri Teksas Oldu: Silahlı ve bıçaklı dehşet: 1 ölü 1 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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