Kayseri Ticaret Odası'nda Akaryakıt Sektörünün sorunları masaya yatırıldı

KTO'nun genişletilmiş meslek komitesi toplantıları, milletvekillerinin katılımlarıyla devam ediyor. KTO 2. Akaryakıt Ticareti Meslek Komitesi istişare toplantısına; AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Meslek Komite Üyeleri, PUİS Kayseri Şube Başkanı İbrahim Polat, KAYPETDER Başkanı Recep Tiritoğlu ve şehrimizdeki akaryakıt firmalarının sahipleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Gülsoy, akaryakıt istasyonlarının kamu hizmeti yaptığını ve şehirlerarası yolculukta güvenli yerler olduğunu vurguladı. Gülsoy, son iki yılda 800'den fazla istasyonun kapandığını belirterek, istasyon sahiplerinin "çarklarımız dönsün, ayakta kalalım yeter" dediğini ifade etti. Gülsoy, sektör temsilcilerini ve komite üyelerini AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile buluşturduklarını ve Ataş'ın çözüm aşamasında desteklerini esirgemeyeceğini söyledi.

Toplantıda komite üyeleri ve sektör temsilcileri, akaryakıt ve LPG nakliye bedellerinin bayiler tarafından karşılanması, POS cihazı komisyonlarının yüksek olması, TTS taşıt tanıma satışlarının finansmanı, değişen maliyetler sonrası karlılık düzenlemeleri, akaryakıt dağıtım şirketlerinin kredi kartıyla ödeme kabul etmemesi, ÖKC'lerde barkodlu fiş kopyalanması, otomasyon sistemlerine yasa dışı erişim, istasyon ruhsatları, elektrik ve su giderlerinin fazlalığı, nakliye ücretlerinin marjlardan ayrılması ve GES sistem kullanım dağıtım bedellerindeki artışlar gibi sorunları dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, akaryakıt sektörünün sorunlarını yakından takip ettiğini ve çözüm aşamasında yardımcı olacağını belirtti.