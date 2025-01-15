Sarıkamış Şehitleri için anma programı ve tiyatro gösterisi düzenlendi

Programda konuşan dernek başkanı Rıza Yağar, "iki lisemizin katılımıyla programımızın akışına göre güzel bir tiyatro sergileyecekler. Sarıkamış kahramanlarımızdan, Kara Fatma'nın gerçek hayat hikayesi iki aydır çaba sarf ediyorlar ediyorlar, çalışıyorlar. Tabii bir profesyonel manada bir tiyatro değil. Ama inanın göreceksiniz onları aratmayacaklar, gözyaşlarımızı tutamayacağız" dedi.

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlendi. Programda Sarıkamış tiyatrosu oynandı. Duygusal anlar yaşanan tiyatro öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti, Sarkamış şehitleri adına yazılmış şiirler ve türküler okundu. Programa, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer ve davetliler katıldı.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Bu güzel programın amacı şehitlerimizi unutmamak, hatırlamak emanet ettiği bu güzel vatanı, manevi ve maddi değerlere sahip olmak ve bezenmektir. Bu vesileyle şair de şöyle söylüyor; Onların bize seslenişini şehitler diyorlar ki görünüşe kanmayın. Mezarlarımıza bakıp da bizi ölü sanmayın. Biz ölümü öldüren bir iman taşıyoruz. Allah'a hamdolsun ki dipdiri yaşıyoruz" diye konuştu.

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar ise konuşmasına şehit ve gazileri anarak başladı. Başkan Yağar, "Bugün burada derneğimizin yine bir programını sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Malazgirt'ten bugüne kadar, ilimize kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimiz bizim için çok değerlidir. O yüzden hepsini burada saygıyla, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Tabii ki söyleyecek çok söz var ama değerli çiftimize gayet güzel duasını Allah kabul eylesin. Bizim şu anda söyleyeceğimiz tek bir şey var. Biz dokuzuncu yılımıza geldik tek maksadımız, amacımız biraz sonra göreceksiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle protokolümüz gereği gençlerimize geçmişten geleceğe bu tarihimizi anlatan çok değerli kültür sanat faaliyetleri yaparak başta tiyatrolar, Çanakkale şehitlik ziyaretleri gibi geziler düzenleyerek onlara çok güzel duygu vermek için gayret ediyoruz. Dernek yönetimi olarak bizler, gönüllü öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz birlikte buna gayret ediyoruz. Biraz sonra göreceksiniz, iki lisemizin katılımıyla programımızın akışına göre güzel bir tiyatro sergileyecekler. Sarıkamış kahramanlarımızdan, Kara Fatma'nın gerçek hayat hikayesi iki aydır çaba sarf ediyorlar ediyorlar, çalışıyorlar. Tabii bir profesyonel manada bir tiyatro değil. Ama inanın göreceksiniz onları aratmayacaklar. Gözyaşlarımızı tutamayacağız. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. İyi izlemeler diliyorum" şeklinde konuştu.