Kayseri TOHM sporcularından 11 madalya

İstanbul'da düzenlenen Artistik Cimnastik Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları büyük başarılara imza attı.

Kayseri TOHM sporcularından 11 madalya
Kayseri GündemEditör

İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları büyük başarılara imza attı.

Artistik Cimnastik Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporculardan Melih Dumlu, Genç kategorisinde yarışarak tüm aletler toplamında ve Halka’da Türkiye Şampiyonu olurken, Yer aleti ve Paralel Bar aletinde ise Türkiye 3.’sü oldu. Hüseyin Emir Cünedioğlu ise Yıldız kategoride başarısını sürdürdü. Tüm aletler toplamında ve barfiks aletinde Türkiye Şampiyonu, Atlama Masası ve Yer aleti alanlarında Türkiye 2.’si ve Kulplu Beygir alanında ise Türkiye 3.’sü oldu. Yıldız kategoride ve paralel alanda mücadele eden Hüsnü Aktaş Türkiye 2.si olurken, Onurhan Demir ise Türkiye 3.’sü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "TOHM Koordinatörü Mehmet Bilgin’i, antrenörleri Baran Atay’ı ve evlerine dereceyle dönen sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kayseri TOHM sporcularından 11 madalya
İHA
Kayseri Gündem

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