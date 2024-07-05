Sivasspor'un eski futbolcusu Doğan Kutlu vefat etti
Sivasspor'un eski futbolcusu Doğan Kutlu vefat etti. Sivasspor Kulübü, Kutlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Sivasspor’un eski futbolcusu Doğan Kutlu vefat etti. Sivasspor Kulübü, Kutlu’nun hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
1977-1981 yılları arasında Sivasspor’da forma giyen Doğan Kutlu, hayatını kaybetti. Sivasspor Kulübü ise resmi internet sitesinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:
“1977-1981 yılları arasında Sivasspor’umuzda forma giyen Doğan Kutlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Doğan Kutlu’ya Allah’tan rahmet; başta Kutlu ailesi olmak üzere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”