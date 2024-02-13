Kayseri, Tübitak Öğrenci Projelerinde ilk 10'a girdi
Kayseri, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projelerinde 717 proje başvurusu ile Türkiye genelinde ilk 10'a girerek, büyük başarı elde etti.
Kayseri, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projelerinde 717 proje başvurusu ile Türkiye genelinde ilk 10’a girerek, büyük başarı elde etti.
Kayseri, bu yıl yüzde 30 oranında başvuru artışıyla 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projelerinde 717 proje başvurusu ile Türkiye genelinde ilk 10’a girdi.
Kayseri Valisi Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’nin eğitimde kazandığı başarılarla herkesi gururlandırdığını söyleyerek, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirme yolunda katkı veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.