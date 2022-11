Kayseri Üniversitesi'nin Kayseri OSB-MYO Projesinin Hayata Geçmesi İçin İlk Somut Adım Atıldı

Kayseri Üniversitesi’nin (KAYÜ) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ne kurmayı planladığı OSB Meslek Yüksekokulu (OSB-MYO) Projesi’nin hayata geçirilmesine yönelik yer tahsisine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

KAYÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına girmeyi hedefleyen üniversitelerinin, kuruluşu itibari ile meslek yüksekokulu ağırlıklı bir üniversite olduğunu kaydetti. Misyon ve vizyon ilkeleri ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ana insan gücünü yetiştirmeyi kendine görev edinen üniversitelerinin Kayseri OSB-MYO projesinin hayata geçmesi ile iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli adımlar atılmış olacağını ifade eden Rektör Karamustafa; “Ülkelerin uluslararası platformda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamalarında üniversiteler ile iş dünyası birbirini tamamlayan iki ana unsur olup, işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmelidirler. Bugün artık bilgi ve bilgiye dayalı teknolojik gelişimlerin sağlanması ancak ve ancak üniversitelerin birikimlerinin reel sektöre yansıması ile mümkündür. Bu bağlamda, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile üniversitelerin gelişmişlik düzeyleri arasında da doğrusal ilişki bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamızın, Kayseri’yi ve Üniversitemizi ziyaretleri esnasında da gündeme gelen ve Sayın YÖK Başkanımızın da üzerinde durarak önemine işaret ettiği Kayseri OSB’de MYO kurulmasına yönelik çalışmalarımızı bugüne kadar büyük bir titizlikle yürüttük ve bugün Kayseri OSB’miz ile ilk adımı atarak bina tahsisine yönelik işbirliği protokolümüzü imza altına alıyoruz. Bizler Kayseri Üniversitesi olarak iş dünyamız ve sanayimiz ile işbirliğini oldukça önemsiyoruz ve reel sektör ile sürekli işbirliği içinde çalışarak bulunduğumuz şehre ve ülkemize katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu ana insan kaynağını en nitelikli bir şekilde yetiştirerek iş dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz. OSB-MYO’lar bizi bu hedefe daha çabuk ulaştıracaktır. İnşallah bugün burada işbirliği protokolüne imza attığımız Kayseri Üniversitesi Kayseri OSB-MYO projesini en kısa zamanda hayata geçirerek, öğrencilerimizin eğitim aldığı meslekleri sahada, sektörle iç içe öğrenmelerine fırsat oluşturmuş olacağız. Böylelikle sahanın, sektörün, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ana insan kaynağının yetişmesine de imkân sağlayacağız. Bu protokolün üniversitemize, Kayseri OSB’mize, Kayseri’mize ve Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile YÖK Başkanımıza, Valimize, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, şehrimizin siyasileri ile ileri gelenlerine, OSB’mizin yönetimine ve iş dünyamıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu. Kayseri OSB-MYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise imzalanan bu protokolün ’Üniversite-Sanayi İşbirliği’ açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. OSB-MYO projesinden dolayı Rektör Karamustafa’ya teşekkür eden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın; “22 milyon metrekare alana kurulu, 1500’e yakın fabrika ve 100 bin kişiye yakın istihdamla Kayseri OSB, Türkiye’de ilk üç OSB içerisinde yer almaktadır. Bölgemizin ihracatı ithalatımızdan fazladır. Türkiye’de üretilen her iki sandalyeden biri, her iki yataktan biri, her on kanepeden yedisi, her dört masadan üçü, her iki koltuktan biri bölgemize aittir. Bugün burada kurulması için protokol imzalayarak ilk adımını atmış olduğumuz Kayseri Üniversitesi Kayseri OSB-MYO’nun hayırlı olmasını diler, protokolde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kayseri Üniversitemiz gerek nitelikli eğitim, gerek iş dünyası ile ilişkilerde, gerekse işbirliği projelerinde önemli görevler üstleniyor. Kayseri’nin gelişimi için her çalışmaya katkı veren Kayseri Üniversitemizi ve değerli rektörünü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Kayseri Üniversitesi Kayseri OSB-MYO kurulmasına ilişkin işbirliği protokolüne imza attılar. Protokol imza töreninde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ve Prof. Dr. Zeki Tekin, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Oğuz Öcal, Sosyal Bilimler MYO Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bozkurt ile Kayseri OSB Hukuk Müşaviri Ali Fidan da hazır bulundu.