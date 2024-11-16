Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Niğde'de sünnet şöleni yaptı

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Niğde’de sünnet şöleni gerçekleştirdi.

Dışarı Cami’de Kur-an Tilaveti ile başlayan Sünnet Şöleni kapsamında kültür varlıkları gezisi de yapıldı.

Kayardı Millet Bahçesi, Kent Müzesi, Alaaddin Camii ve Hüdavent Hatun Türbesi ziyareti ile Kültür Varlıkları turu organize edilen şölen, Niğde Öğretmenevi’nde sünnet olan olan çocuklar ve ailelerinin katılımı ile devam etti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’’in de katıldığı Sünnet Şöleninde çeşitli ikramlarda bulunuldu, çocuklara hediyeler verildi.

Vali Çelik burada yaptığı konuşmada değerli geleneğinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

’Hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin mutluluğunu paylaştık diyen Vali Çelik; ’’Bu anlamlı şölenle hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin mutluluğunu paylaştık. Sultan II. Beyazid Vakfı’nın bu değerli geleneğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve vakıf yetkililerine teşekkür ederiz. Çocuklarımıza da sağlık, mutluluk ve aydınlık bir gelecek diliyorum. "ifadelerine yer verdi.