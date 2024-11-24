Kayseri ve ilçelerinde 1 günlük kar tatili

Kayseri Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü Kayseri ve ilçelerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 1 günlük kar tatili ilan edildiği belirtildi. 

Kayseri ve ilçelerinde 1 günlük kar tatili
Kayseri GündemEditör

Kayser’de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kayseri Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü Kayseri ve ilçelerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 1 günlük kar tatili ilan edildiği belirtildi.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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