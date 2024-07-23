Kayseri'ye 252 kilometrelik kanal geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde yapılması planlanan 8 bin 850 hektar alana sahip 252 kilometre uzunluğundaki kanal yapımının sözleşmesini imzaladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projenin tamamlanmasıyla kentin tarımsal potansiyelin ve gelirinin artacağını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar bölgesindeki 8.850 hektar alanı suya kavuşturacak Gümüşgören Barajından 252 Km uzunluğunda kanal yapımı sözleşmesini imzaladı. Az değil 1 milyon 900 bin lira tutarında bir yatırımı devletimiz şehrimize kanalize etmiş durumda. Sn Bakanımız İbrahim Yumakli ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu bereketli topraklar suyla buluşunca şehrimizin ziraî potansiyeli çok daha fazla büyüyecek ve gelirimiz çok daha fazla artacak. En kısa sürede tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulması için hep birlikte gayret edeceğiz" ifadelerine yer verdi.