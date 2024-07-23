Kayseri Aile Platformu'ndan 'İlk Adım' toplantısı

Kayseri Aile Platformu İlk Adım Toplantısı 30’un üzerinde STK’nın katılımı ile gerçekleştirildi



Kayseri Aile Platformu İlk Adım Toplantısı’nda konuşan Kayseri Aile Platformu Genel Sekreteri Ahmet Avanlıer; “Ailemizi korumak neslimizi, geleceğimizi korumak, umutlarımızı diri tutmak, ailemize yapılan saldırılara bir duruş sergileyebilmek adına Kayserimizde 30’un üzerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanlarıyla ilk adım toplantımızı gerçekleştirdik. Çok güzel katılımlar ve dönüşler oldu. Kayseri Aile Platformu olarak amacımız milli beka meselesi olarak gördüğümüz ailemizi, mahallemizi, evlerimizi yaşanabilir hale getirmektir” dedi.

Atlas Altınoluk Koleji Seminer salonunda Kayseri Aile Platformu İlk Adım Toplantısı 30’un üzerinde STK’nın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya birçok devlet kurum, kuruluşu ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. Toplantıda konuşan, Kayseri Aile Platformu Genel Sekreteri Ahmet Avanlıer; “Kayseri aile platformu özelde en kıymetlimizi, ailemizi korumak neslimizi, geleceğimizi korumak, umutlarımızı diri tutmak, ailemize yapılan saldırılara bir duruş sergileyebilmek adına Kayserimizde 30’un üzerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanlarıyla ilk adım toplantımızı gerçekleştirdik. Çok güzel katılımlar ve dönüşler oldu. Kayseri Aile Platformu olarak amacımız milli beka meselesi olarak gördüğümüz ailemizi, mahallemizi, evlerimizi yaşanabilir hale getirmektir. Bunun için de çalışmalar yapacağız. Bu bir tanışma ve istişare toplantısı oldu. Kayseri özelinde Kayseri Aile Platformu olarak güzel şeyler yapacağımıza olan inancımız da bugün pekişmiş oldu” şeklinde konuştu.