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Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Genel Kurul Toplantısı 15 Mart'ta yapılacak

Türk Kızılayı Kayseri İl Merkezi'nin 2025 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart 2024 tarihinde, 12.00-14.00 saatleri arasında Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Genel Kurul Toplantısı 15 Mart'ta yapılacak

Gündem maddeleri arasında yoklama, açılış konuşmaları, divan başkanlığının seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, faaliyet ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve oylamaya sunulması, yeni dönem eylem planı ve bütçenin değerlendirilmesi, dilek ve tekliflerin incelenmesi ve seçimler yer alacak.

Seçimler kapsamında oy sayım komisyonunun seçimi, İl Merkezi Başkanı ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi ve Genel Merkez Genel Kurulu asıl ve yedek delegelerinin seçimi yapılacak.

Tüm delegeler ve ilgili makamlar toplantıya davetlidir.

Haber Merkezi

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