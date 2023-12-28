Kayseri’ye Erciyes OSB Müjdesi

OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Kayseri'nin 4. OSB’si Erciyes OSB’nin kurulduğu açıklandı.

7 yeni Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına ilişkin, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; “Bugün 7 yeni OSB'nin kurulmasına ilişkin kararları imzaladık. Ülkemiz planlı sanayi alanlarına 1087 hektarlık ilave alan dahil etmiş olduk” dedi.

Öte yandan Erciyes OSB’nin açılışına hayırlı olsun dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Kayseri’nin yeni organize sanayi bölgesi, ERCİYES OSB hayırlı olsun. Kayseri Erciyes OSB’nin de içerisinde yer aldığı 7 yeni OSB’nin kuruluş kararını imzaladığını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a şehrim adına teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.