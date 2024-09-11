Kayseri'ye gelen yeni üniversiteliler danışmanlık hizmetinden memnun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile Kayseri’ye ilk defa gelen üniversite öğrencileri için kentin 3 farklı yerinde kurduğu stantlarla ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

5 üniversitesi ve yüzlerce yükseköğrenim öncesi eğitim kurumu ile öğrenci şehri Kayseri’nin öğrenci ve genç dostu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Üniversitelerin akademik yıla başlamasıyla birlikte kente gelen üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilerin hiçbir konuda zorluk yaşamaması adına uygulanan proje kapsamında Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, 09-27 Eylül arası Erciyes Üniversitesi Bankamatikler, 09-27 Eylül arası Talas Kız Yurdu ve 09-27 Eylül arası Cumhuriyet Meydanı lokasyonlarında stant kurdu.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Alo 153 İletişim Merkezi bünyesinde 153 Çağrı Merkezi ve Mobil Beyaz Masa birimleri üniversite öğrencilerine ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Kurulan stantlarda, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilerin kenti tanımasına yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilirken, öğrencilerin talep ve önerileri de kayıt altına alınarak anında Büyükşehir’in ilgili birimlerine iletiliyor.

“Bizi tecrübelendirdiniz, teşekkür ederiz”

Büyükşehir Belediyesi personelinin samimi ve güler yüzlü hizmetiyle karşılaşan, yeni üniversite öğrencileri, bu anlamlı uygulamaya tam not verdi.

Ankara’dan gelen Faruk Şamlı, “Uzun süre Kayseri’de yaşadım, Erciyes Hukuk’u kazandım, herhangi bilgim yok, 1’inci sınıf öğrencisi olacağım. Buradan geçerken bize bilgilendirmede bulundular, çok memnun kaldık” dedi. Bilmediği çok şeyi bu hizmet sayesinde öğrendiğini söyleyen Şamlı, “Üniversite, yapılacak etkinlikler ve Spor A.Ş. ile yemekhane gibi konular hakkında bilgiler verdiler, çok sağ olsunlar. Memnun kaldım, bilmediğimiz şeyleri bize açıkladılar, bizi tecrübelendirdiniz, teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Belediye hizmeti sayesinde daha çok bilgiye sahibim”

Gaziantep’ten Kayseri’ye öğrenim görmeye gelen Arda Unutmaz da memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Aslen Adıyamanlıyım, Gaziantep’ten geliyorum. Bu sene Erciyes Üniversitesi Elektrik, Elektronik bölümüne kaydoldum. Kayseri oturmuş, büyük bir şehir. O beni kendine çekti, üniversitesi de başarılı, iyi bir üniversite, bundan dolayı Kayseri’yi seçtim. Arkadaşlarımızla yürürken, belediye görevlileri şehir hakkında bilgilendirme yaptılar. Yeni geldim bu şehre, çok bilgim yoktu, belediyenin hizmetlerinden olsun, turistik yerler olsun, daha çok bilgiye sahibim.”

Ahmet Çağrı Arslan isimli İngilizce öğretmenliği bölümü üniversite öğrencisi ise Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere hizmetlerine dair bilmediği birçok şey öğrendiğini dile getirerek, “Özellikle burs imkânı güzel bir şey. Bunu ben bilmiyordum. Ne zaman başvuracağımı bilmiyordum. Onun dışında gençler hakkında yaptığı çalışmalar da güzel. Aldığımız hizmetten memnun kaldık” ifadelerini kullandı.

Alper Güner adlı İngilizce-Fransızca Mütercimlik Tercümanlık Bölümü üniversite öğrencisi de böyle bir zamanda üniversite öğrencilerinin çok fazla yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Özellikle başka bir şehirden tek başına gelen öğrencilerin maddi bir desteğe ihtiyacı oluyor. Onun dışında yine maddi durumu yüzünden bazı öğrenciler bazı etkinliklerden, aktivitelerden geri kalıyor. Spor A.Ş.’nin, KAYMEK’in yaptığı aktivitelerden de yararlanabilirler burada. Takipçisi olacağız, teşekkür ederiz bunlar için” şeklinde konuştu.

“Kayseri’mizi öğrencilerimize tanıtıyoruz”

Cumhuriyet Meydanı, Erciyes Üniversitesi ve yurt bölgesi olan Talas girişinde olmak üzere Kayseri’de 3 noktada kurulu olan stantları ile her stantta 2 personelle üniversite öğrencilerine rehberlik, danışmanlık hizmeti gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ayten Özsoy, 23 Eylül’de de Kayseri Üniversitesi’ne stant kuracaklarını bildirdi. Özsoy, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile Kayseri’ye yeni gelen üniversite öğrencilerimize rehberlik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Belediyemizin Alo 153 Çağrı Merkezi, Halkla İlişkiler, Beyaz Masa, KAYMEK’te görevli personellerimizle öğrencilerimize rehberlik, danışmanlık hizmeti yanında ayrıca diğer birimlerde gerek Kaytur olsun, Spor A.Ş. olsun, KASKi ile ilgili indirimlerimizi öğrencilerimize tanıtıyoruz. Ayrıca kütüphanelerimizdeki çorba yardımı ile ilgili olsun, çamaşırhanede çamaşırlarını rahatlıkla ücretsiz yıkayabilme imkânı sunuyoruz” bilgilerini paylaştı.

Ayrıca, öğrencilerin talep ve önerileri alınarak ilgili birimlerle iletişime geçilecek hizmet çerçevesinde stantlarda, Büyükşehir’in tüm hizmetlerinin tanıtımı da yapılıyor. Stantlarda öğrencilere, KAYMEK tesislerinde bulunan kurs imkânları ve ücretsiz çamaşır yıkama hizmetinin tanıtımı da yapılırken, standa gelen öğrencilere Ulaşım A.Ş.’nin öğrenci kartlarının vize işlemlerini kolaylıkla yapma imkânı sunuluyor. Ulaşım A.Ş. tarafından aynı zamanda, kentteki ulaşım hatları hakkında bilgiler de kente ilk kez gelen öğrencilere aktarılıyor. Büyükşehir’in ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetini gerçekleştirdiği bölgelerde çadır kurulumu masa, sandalye, su ihtiyacı ve personel yemekleri de KAYTUR A.Ş. tarafından karşılanıyor. Spor A.Ş. de ilgili tüm stantlara tanıtıma yönelik materyallerini yerleştirdi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, 23 Eylül’de de Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri yanında stant kurarak, üniversite öğrencilerine hizmet verecek.