  • Haberler
  • Spor
  • Avrupa ikincisi güreşçiden Kabakcı'ya ziyaret

Avrupa ikincisi güreşçiden Kabakcı'ya ziyaret

İspanya'da düzenlenen Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Servet Angi, Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Avrupa ikincisi güreşçiden Kabakcı'ya ziyaret
Kayseri GündemEditör

İspanya’da düzenlenen Dünya U20 Güreş Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Servet Angi, Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında İspanya’da düzenlenen Dünya U20 Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 60 kilogramda Türkiye’yi temsil eden Kayseri Şekerspor Kulübü sporcusu Servet Angi, mücadele ettiği kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonadan derece ile dönen Kayserili sporcu, Şekerspor Kulübü yöneticileri ve antrenörü ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma başlatıldı!
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma başlatıldı!
Kartal Kavşağı'ndan Organize gidiş yolu bugünden itibaren kapalı
Kartal Kavşağı'ndan Organize gidiş yolu bugünden itibaren kapalı
Vali Çiçek: 'Gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyen alçakların sayısı çok'
Vali Çiçek: 'Gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyen alçakların sayısı çok'
Milletvekili Ersoy: ' Akar'ın bu sözlerinin altına imzamızı atıyoruz'
Milletvekili Ersoy: ' Akar’ın bu sözlerinin altına imzamızı atıyoruz'
Çarptığı genç yaşamını yitirdi, vicdansız sürücü kaçtı
Çarptığı genç yaşamını yitirdi, vicdansız sürücü kaçtı
Kayseri'den Kan ve Kök Hücre Bağışı Rekoru
Kayseri’den Kan ve Kök Hücre Bağışı Rekoru