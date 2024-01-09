Kayseri'ye kar geliyor hava sıcaklıkları düşecek

 Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün başlayacak yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. 

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  • 09.01.2024 11:57
  • Güncelleme: 09.01.2024 11:57
Kayseri'ye kar geliyor hava sıcaklıkları düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre; kent genelinde bugün başlayacak yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ise yarın itibariyle hızlı ve ani bir düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Yapılan açıklamada ise, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde 09.01.2024 Salı günü başlayacak yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların; 10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hızlı ve ani bir düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı yapılan uyarıların takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

1ha

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