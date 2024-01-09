Kayseri'de 1 haftada 39 aranan şahıs yakalandı

 Kayseri'de  polis ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda 18 bin 579 şahıs, 6 bin 530 araç ve 60 bin 197 PTS kaydı sorgulandı, 39 aranan şahıs yakalandı. 

PAYLAŞ
  • 09.01.2024 11:56
  • Güncelleme: 09.01.2024 11:56
Kayseri'de 1 haftada 39 aranan şahıs yakalandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla yapılan bir haftalık çalışmalarda; 18 bin 579 şahıs, 6 bin 530 araç ve 60 bin 197 PTS kaydı sorgulandı, 39 aranan şahıs yakalandı, 7 yakalama hacizli oto, 1 motosiklet yakalandı, 25 olay aydınlatıldı, 35 olayın failleri yakalandı, 2 kayıp şahıs bulundu, 49 şahsa bakaya işlemi yapıldı, 26 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.
Öte yandan yapılan aramalarda ise; 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 268 fişek, 5 bıçak, 120,45 gram narkotik madde, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İyi Parti Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

İyi Parti Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

Belediye işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Belediye işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

KAYMEK'in 'Ebeveynlik Meşalesi' eğitim programı tamamlandı

KAYMEK'in 'Ebeveynlik Meşalesi' eğitim programı tamamlandı

Başkan Özdoğan: 'Amacımız Hacılar'a daha kaliteli hizmet sunmak'

Başkan Özdoğan: 'Amacımız Hacılar'a daha kaliteli hizmet sunmak'

Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin gönlünü fethetti

Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin gönlünü fethetti

Kayseri'ye kar geliyor hava sıcaklıkları düşecek

Kayseri’ye kar geliyor; hava sıcaklıkları düşecek

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

6
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi' açıldı

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi' açıldı

DAHA FAZLA
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 21 gözaltı

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 21 gözaltı

Teknolojik bağımlılık ve ruhsal sağlığımız

Teknolojik bağımlılık ve ruhsal sağlığımız

Kedi kasabasının gönüllü veterinerleri

Kedi kasabasının gönüllü veterinerleri

Akar, Büyükkılıç ve milletvekillerinden Havalimanı Yeni Terminal Binası'na inceleme

Akar, Büyükkılıç ve milletvekillerinden Havalimanı Yeni Terminal Binası'na inceleme

Kayseri protokolünden 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajları

Kayseri protokolünden 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajları