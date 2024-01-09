Kayseri'de 1 haftada 39 aranan şahıs yakalandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla yapılan bir haftalık çalışmalarda; 18 bin 579 şahıs, 6 bin 530 araç ve 60 bin 197 PTS kaydı sorgulandı, 39 aranan şahıs yakalandı, 7 yakalama hacizli oto, 1 motosiklet yakalandı, 25 olay aydınlatıldı, 35 olayın failleri yakalandı, 2 kayıp şahıs bulundu, 49 şahsa bakaya işlemi yapıldı, 26 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Öte yandan yapılan aramalarda ise; 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 268 fişek, 5 bıçak, 120,45 gram narkotik madde, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.