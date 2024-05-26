Kayseri'ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın beklenen 'kuvvetli yağış' nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

Kayseri'ye kuvvetli yağış uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; yarın beklenen ‘kuvvetli yağış’ nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.05.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yağış sebebiyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama konularında uyarı yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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