Kayseri'ye zirai don uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden hafta sonu Kayseri'nin doğu ve yüksek kesimlerinde kuvvetli don görüleceği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden hafta sonu Kayseri’nin doğu ve yüksek kesimlerinde kuvvetli don görüleceği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde (23.03.2024) Cumartesi günü akşam saatlerinden (25.03.2024) Pazartesi sabah saatlerine kadar orta kuvvette zirai don, Doğu ilçeler ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli don hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.