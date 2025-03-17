Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Genel Kurulu Yapıldı

NNYÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurula Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbıyık, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ve vakıf yönetim kurlu üyeleri ve delegeler katıldı. Avukat Mehmet Keskin’in Divan Başkanlığı’nı yaptığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda geçmiş dönem yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ibra edilerek, 2025 yılı tahmini bütçesi kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karar bağlandığı genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Mahmut Özbıyık, Rahmi İncetan, A. Suat Altmışyedioğlu, Nurettin Özgen, Hüseyin Mercan, Ali Rıza Hasoğlu, Sadullah Çetin, Ertuğrul Büyüknalbant ve Mehmet Hazer Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçildi.

Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulur Başkanı Mahmut Özbıyık genel kurulda vakfın faaliyetleri ve Üniversiteye yapılan yatırımlar hakkında vakıf üyelerini bilgilendirdi. NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu da vakıf üyelerine Üniversitenin akademik durumu hakkında bilgiler verdi.