Kayseride İmam Hatip Lisesinden Sosyal Sorumluluk Alanında Örnek Proje

Kayseri'de Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde örnek bir proje yapıldı. 

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  • 27.12.2023 13:26
  • Güncelleme: 27.12.2023 13:26
Kayseride İmam Hatip Lisesinden Sosyal Sorumluluk Alanında Örnek Proje
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bu dönem birçok  projesiyle  gündeme gelen okulumuz öğretmenleri bu kez de ‘Bir Hayalimi de Sen Gerçekleştir’   projesiyle takdir topluyor.

Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Değerler Eğitimi Projesi kapsamında 1. dönem teması olan 'Yardımlaşma ve Paylaşma' değeri için ÇEDES Komisyonu tarafından ‘Bir Hayalimi de Sen Gerçekleştir’ çalışması yapıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri örnek bir projeye imza atarak ‘Hayat Paylaştıkça Güzel’ sloganı ile gerçekleşen okulun sosyal sorumluluk projesi, öğrenciler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

‘ÖĞRENCİLER YARDIMLAŞMAYI ÖĞRENİYOR’

Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇEDES ekibi olarak "BİR HAYALİMİ DE SEN GERÇEKLEŞTİR" projesi kapsamında Alsancak Şehit Osman Çelik İlkokulu Anasınıfına ziyaretimizi gerçekleştirdik. Miniklere hayallerindeki oyuncakları hediye ettik. Gözlerindeki sevinç ve heyecan bizleri çok mutlu etti. 

Öğrencileriyle birlikte toplumsal farkındalık adına çok anlamlı bir uygulamayı hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü A.Vahap Gökalp: “Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Değerler Eğitimi çerçevesinde toplumumuzda yitirilmeye yüz tutan yardımlaşmak ve paylaşmak üzerine bu projeyi şekillendirdik. Yardımlaşma ve paylaşma adına Osmanlı’dan gelen veren elin alan eli görmediği ‘Sadaka Taşı’ kültürü vardı. Biz de okulumuzda bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımıza da toplumsal farkındalık aşılamak ve kendilerinden sonraki kuşaklara da aktarmalarını sağlamak adına bu projeyi gerçekleştirdik.” dedi.

Haber Merkezi

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