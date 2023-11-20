Kayserigücü FK'da Mehmet Tahir Kalem kadro dışı bırakıldı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK’da Mehmet Tahir Kalem süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayserigücü FK, ligin 7. haftasında lider Esen Metal SK ile golsüz berabere kaldı. Rakibi ile yenişemeyerek haftayı 1 puanla kapatan sarı siyahlı takımda maçın ardından teknik heyet ve yönetimin aldığı karar sonrası savunma oyuncusu Mehmet Tahir Kalem süresiz kadro dışı bırakıldı. Mehmet Tahir Kalem, son oynanan Esen Metal SK maçında forma giymedi.

Kayserigücü Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “A Takım oyuncumuz Mehmet Tahir Kame teknik heyet ve yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır” denildi.