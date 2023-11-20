Kayserigücü FK'da Mehmet Tahir Kalem kadro dışı bırakıldı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK'da Mehmet Tahir Kalem süresiz kadro dışı bırakıldı.

PAYLAŞ
  • 20.11.2023 08:42
  • Güncelleme: 20.11.2023 09:28
Kayserigücü FK'da Mehmet Tahir Kalem kadro dışı bırakıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK’da Mehmet Tahir Kalem süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayserigücü FK, ligin 7. haftasında lider Esen Metal SK ile golsüz berabere kaldı. Rakibi ile yenişemeyerek haftayı 1 puanla kapatan sarı siyahlı takımda maçın ardından teknik heyet ve yönetimin aldığı karar sonrası savunma oyuncusu Mehmet Tahir Kalem süresiz kadro dışı bırakıldı. Mehmet Tahir Kalem, son oynanan Esen Metal SK maçında forma giymedi.

Kayserigücü Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “A Takım oyuncumuz Mehmet Tahir Kame teknik heyet ve yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır” denildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes Dağı beyaza büründü

Erciyes Dağı beyaza büründü

Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YRP İl Başkanı Turaç, 'Vatandaşlar bizi iktidarda zannediyor, her şeyi bizden bekliyor'

YRP İl Başkanı Turaç, “Vatandaşlar bizi iktidarda zannediyor, her şeyi bizden bekliyor”

Başkan Taşyapan,' Kırsal da dahil merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor'

Başkan Taşyapan,” Kırsal da dahil merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor”

DAHA FAZLA
Develi Belediye mağlubiyet serisine bir maç sonra devam etti

Develi Belediye mağlubiyet serisine bir maç sonra devam etti

Koca Yusuf, 109 Gazzeli için Kayseri'den havalandı

Koca Yusuf, 109 Gazzeli için Kayseri’den havalandı

Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri OSB kışa hazır

Kırsala on ayda 22 halı saha, 100 oyun parkı

Kırsala on ayda 22 halı saha, 100 oyun parkı

Kayseri'de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı

Kayseri’de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı