Kayseri'de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı

 Kayseri'de, dışarıdan bakıldığında kundura şekline bürünmüş ancak bir bisiklet olan maket, vatandaşlardan tarafından ilgi odağı oldu. Yapılan içerik hakkında konuşan maketin tasarımcısı Ömer Bal, 'İç kısmı bisikletten oluşuyor, maketin iç kısımlarına kaynak yaparak bisiklet mekanizmalarıyla donattık.

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  • 19.11.2023 17:47
  • Güncelleme: 19.11.2023 17:47
Kayseri'de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı

İlk başta elektrikli yapmaya çalıştık ama pek düşündüğümüz gibi olmadı biz de insan gücüyle çalışacak şekilde tasarladık. Cumhuriyet Meydanı’nda, Kapalı Çarşı’da gezerken herkes durdurdu, özel olarak görmek isteyen yüzlerce insan ulaştı bizlere. Maketimizi yakından görmek isteyen hiç kimseyi de kırmadık, gayet eğlendik. Maketin mekanizmalarını sökmüş bulunmaktayız ve dış maketi de takipçilerimizden birisine hediye etmeyi planlıyoruz” dedi.
Kayseri’de, dışarıdan bakıldığında kundura şekline bürünmüş ancak bir bisiklet olan maket ilgi kaynağı haline geldi. Kundura maketini araca nasıl çevirdiği hakkında 1HA mikrofonlarına konuşan maketin tasarımcısı Ömer Bal, “İç kısmı bisikletten oluşuyor, maketin iç kısımlarına kaynak yaparak bisiklet mekanizmalarıyla donattık. İlk başta elektrikli yapmaya çalıştık ama pek düşündüğümüz gibi olmadı biz de insan gücüyle çalışacak şekilde tasarladık. Daha öncesinde Türkiye’de böyle eğlenceli bir içerik yapılmadı. Maketi tamamen eğlence amaçlı ve vatandaşların ilgisini çekmek amacıyla tasarladım.” dedi.
‘İNSANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK’
Maketle sokaklarda gezerek vatandaşlardan harika tepkiler ve eğlenceli anlar yaşadıklarını belirten Ömer Bal, “Sokağa çıkardığımızda harika bir ilgiyle karşılaştık, fotoğraf çekilmek isteyenler oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda, Kapalı Çarşı’da gezerken herkes durdurdu, özel olarak görmek isteyen yüzlerce insan ulaştı bizlere. Maketimizi yakından görmek isteyen hiç kimseyi de kırmadık, gayet eğlendik. Maketin mekanizmalarını sökmüş bulunmaktayız ve dış maketi de takipçilerimizden birisine hediye etmeyi planlıyoruz. İçeriğimize ilgi gösteren herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Ömer Bal, ayrıca farklı maket tipleri de tasarlayarak bu içeriği sürdüreceklerini dile getirdi.

1ha

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