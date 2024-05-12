Kayserili anneler en güzel yaprağı sarmak için yarıştı

KUMSmall AVM tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yaprak Sarma Yaırşması’nda Kayserili anneler, en lezzetli yaprağı sarmak için hünerlerini sergiledi.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si KUMSmall AVM’de Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmanın sunuculuğunu ünlü isim Şoray Uzun yaptı. Uzun’un eğlenceli sunumu; AVM’ye gelen misafirlere keyifli anlar yaşattı. Yarışma hakkında bilgiler veren KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, "Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz. Kumsmall Alışveriş Merkezi’nde bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz Yaprak Sarma Yarışması’nın. İnşallah AVM’de bulunanlara renkli dakikalar yaşatacak. Alışveriş merkezimiz sadece ticari anlamda faaliyet göstermiyor, Kayseri’nin kültür, sanat, eğlence hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor. Kayseri ve bölgede mobilyamızı tüm dünyaya toptan satmak için yapılmış olan bu AVM, artık fuarlar, etkinlikler AVM’si. Günü, zamanı geldiğinde bunları uygulamaya devam ediyoruz. Katılımcılara teşekkür ediyoruz, 500’den fazla müracaat oldu. Yaklaşık 180 tanesi, seçilerek finale geldi. İnşallah içlerinden en lezzetli, sunumu en güzel olanı jüri üyeleri seçecekler ve hediyelerini takdim edeceğiz" dedi.

500 katılımcının olduğu yarışmada finale seçilen 180 yaprak sarması, jüri önüne çıktı. Dereceye girenlere özel ödüller verilirken, yarışmaya katılan tüm annelere de çeşitli hediyeler verildi.