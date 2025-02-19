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Kayserili bisikletçiler 2 madalyayla döndü

Kayserili bisikletçiler Berranur Erden ve Elif Kalyon Alanya'da gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Yarışları'ndan madalyayla döndü.

Kayserili bisikletçiler 2 madalyayla döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Antalya MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışları 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Alanya’da yapıldı. 
Düzenlenen yarışmada antrenör Bayram Eroğlu yönetiminde katılan ve yıldızlar kategorisinde mücadele eden Kayserili sporcu Berranur Erden birinci, diğer Kayserili sporcu Elif Kalyon ise U-13 kategorisinde üçüncü oldu. İki sporcu da yarışlardan madalya ile döndü.

Haber Merkezi

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