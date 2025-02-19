Kayserili bisikletçiler 2 madalyayla döndü
Kayserili bisikletçiler Berranur Erden ve Elif Kalyon Alanya'da gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Yarışları'ndan madalyayla döndü.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Antalya MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışları 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Alanya’da yapıldı.
Düzenlenen yarışmada antrenör Bayram Eroğlu yönetiminde katılan ve yıldızlar kategorisinde mücadele eden Kayserili sporcu Berranur Erden birinci, diğer Kayserili sporcu Elif Kalyon ise U-13 kategorisinde üçüncü oldu. İki sporcu da yarışlardan madalya ile döndü.