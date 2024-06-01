Kayserili Bosna Şehidi Muammer Arslantaş'ın Ardından

1 Haziran 1993, Günlerden MUAMMER

1980'lerin sonu 90'ların başında akranımız olan gençliğin önünde birkaç seçenek vardı;

1-Cemil Çiçek beyin bakanlığına bağlı SHÇEK Gen.Md.İ Melih Gökçek beyin Belletmen alımları,

2-İslami İlimler tahsili için Ezher’e gitmek,

3-Avrupa’ya Milli Görüş’e yada bir şekilde işçi (damat vb.) gitmek.

Bunlar ailelerimize ifade ve razı etmek için önemli idi.

Bosna Şehidimiz Muammer Aslantaş kardeşimizde ailesine Avrupa’ya gidiyorum diye Bosna’ya gitmişti şöyle ki bunu validesinden öğreniyoruz.

Şehitlerimiz hayattalarken her ne kadar bir camiamız içinden çıksalarda sonuçta Ümmetin Şehitleri.

An itibariyle de bir çok dostumuzun rahmetle yâd edilmesine vesile oluyorlar.

Şehit Muammer kardeş,

Akkışla Müftüsü iken Barsama Pikniğinde birlikte olduğumuz ve Yusuf Kavik dostumuzun eniştesi,

Merhum Hacılar Müftüsü Talaslı Mehmet Muçhan Hocamız Kuşçu Ortaokulunda Müdürken öğrencisidir.

Şehadet haberini aileye iletmek üzere, Mehmet Sarıçiçek, Recep Çamdalı abiler, Merhum Zekeriya Ergüneş abi, Merhume Nevin Akyurt Hanımefendi ve bu fakir bir heyet halinde gitmiştik.

Muammer’imizin anacığı,

“siz bir şey demeyin babam şehitti,oğlum da şehit oldu”

dediğinde hep birlikte hıçkırıklara boğulduğumuzu unutamıyorum.

“Muammer’im Avrupa’ya gidiyorum dedi, ben de ona deden şehitti, sen şehit olmaya gidiyon dedim,”demişti.

Kıymetli büyüğümüz, Nihat Bengisu Hocamız,

Allah cc razı olsun.

Muammer kardeşimizin Bosna’da medfun bulunduğu cami bahçesindeki mezarını geçtiğimiz yıllarda yaptırdı.

Muammer takva sahibi bir genç kardeşimizdi.

Hafızam beni yanıltmıyorsa,

Emekli Müftü Mehmet Göktaş Hocamızın kıldırdığı, şehidimizin gıyabi cenaze namazı öncesi,

50’ye 70 ebadındaki bu afişi hazırlatmıştık.

Saray Computer Dizgi’den herhalde Netform’a yeni geçen Osman Gerçek dostumuz hazırlamış ve bastırmıştık.

Ribat’tan dostlar Bangladeş Arakan kamplarında bir okula şehidimizin ismini verdiler.

Allah cc razı olsun.

Şehrimizde şehidimizin ismini yaşatma konusunda (okul vb.sosyal bir mekana yada çocuklarımıza ismini verme vb.) çalışma yapılamadı.

Allah cc şefaatlerine nail eylesin..

Âmiiiin..

(Fazıl Demirkol)