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Sürüklenen yelkenli teknedeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için bindikleri yelkenli teknenin motor arızası yapması sonrası 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sürüklenen yelkenli teknedeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kayseri GündemEditör

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için bindikleri yelkenli teknenin motor arızası yapması sonrası 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yelkenli tekne içerisindeki 38 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarıldı. Teknede bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İHA
Kayseri Gündem

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